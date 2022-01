“Il problema sei tu!”: raffica violentissima contro Fedez, è odio puro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Dissing raggiunge nuovi orizzonti: l’attacco a Fedez è velato ma inequivocabile, è guerra aperta tra rapper. Fedez (fonte instagram)Come in ogni micro-cosmo musicale, anche il rap ha le sue regole e i propri canali comunicativi, ad esempio il cosiddetto “dissing“. Gli artisti che rivaleggiano sulla scena si scontrano spesso a suon di rime al fine di perculare gli avversari, ed è quanto è successo a Fedez nelle ultime ore. Il cantante, già al centro del chiacchiericcio su social per le storie in cui dichiara la propria positività al Covid-19, è ora vittima di un inaspettato attacco da parte di un altro famoso rapper italiano. LEGGI ANCHE>> “Prodotto commerciale con le gambe”: pioggia di critiche per Fedez, dettaglio eclatante Si tratta di Salmo, dissacrante esponente del genere nonché produttore discografico. I ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Dissing raggiunge nuovi orizzonti: l’attacco aè velato ma inequivocabile, è guerra aperta tra rapper.(fonte instagram)Come in ogni micro-cosmo musicale, anche il rap ha le sue regole e i propri canali comunicativi, ad esempio il cosiddetto “dissing“. Gli artisti che rivaleggiano sulla scena si scontrano spesso a suon di rime al fine di perculare gli avversari, ed è quanto è successo anelle ultime ore. Il cantante, già al centro del chiacchiericcio su social per le storie in cui dichiara la propria positività al Covid-19, è ora vittima di un inaspettato attacco da parte di un altro famoso rapper italiano. LEGGI ANCHE>> “Prodotto commerciale con le gambe”: pioggia di critiche per, dettaglio eclatante Si tratta di Salmo, dissacrante esponente del genere nonché produttore discografico. I ...

Advertising

c_ilari1 : @Apatia_Totale @AnaMari32352845 Puoi dire dei film quello che vuoi, il problema è quando si passa da 'film brutto'… - Renato65497671 : Oggi lavorare e' un problema Non più un piacere, non puoi Permetterti di pianificare un risparmio una, vacanza una… - bladistic : @mariobbbrega @ErikaBucci3 @m_pietro @Lorenzo36522471 Il vero problema per cui molti sono riluttanti a vaccinarsi s… - ali_del_sole : @stanzaselvaggia Tu non sei normale. Davvero hai qualche problema mentale, sei fissata con sti novax, non hai altro… - wiseman31663184 : @marcoz984 E quindi, se sei vaccinato, come me, qual è il problema? Oppure ci siamo vaccinati per continuare ad ave… -