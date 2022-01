I rischi dell'uno vale uno nel mondo degli editori (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella storia della Random House che cancella Norman Mailer pur di non pubblicare il saggio “The White Negro” – raccontata da Giulio Meotti sul Foglio di oggi – colpisce soprattutto un dettaglio della motivazione: quelle pagine hanno fatto sentire a disagio un membro junior dello staff editoriale. Come tutto ciò che proviene dall’editoria, è un’indicazione su come si evolve il mercato. Significa infatti che una fra le più grandi case al mondo vuole far trasparire che le proprie scelte editoriali non vengono più effettuate in ragione di una gerarchia decisionale bensì secondo un sistema iperdemocratico in cui ciascun membro, non importa quanto junior, ha potere di veto. La storia dell’editoria è tuttavia incardinata su un sano ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella storiaa Random House che cancella Norman Mailer pur di non pubblicare il saggio “The White Negro” – raccontata da Giulio Meotti sul Foglio di oggi – colpisce soprattutto un dettaglioa motivazione: quelle pagine hanno fatto sentire a disagio un membro junioro staffale. Come tutto ciò che proviene dall’a, è un’indicazione su come si evolve il mercato. Significa infatti che una fra le più grandi case alvuole far trasparire che le proprie scelteali non vengono più effettuate in ragione di una gerarchia decisionale bensì secondo un sistema iperdemocratico in cui ciascun membro, non importa quanto junior, ha potere di veto. La storiaa è tuttavia incardinata su un sano ...

