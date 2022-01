Ghost of Tsushima: gli ultimi dati sulle vendite (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sony ha reso noti ieri gli ultimi dati riguardanti le vendite del titolo in esclusiva Ghost of Tsushima. Ve li sveliamo in questa news Sony ha annunciato che Ghost of Tsushima, il titolo open open world action-adventure in salsa samurai di Sucker Punch, ha segnato vendite per oltre 8 milioni di unità dal suo lancio nel luglio 2020. Il CES 2022 di ieri è stato un evento ricco di eventi in particolare per quanto riguarda PlayStation, con Sony che ha annunciato ufficialmente PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain. Tuttavia, sono stati condivisi anche altri aggiornamenti più piccoli ma comunque significativi, come i dati di vendita aggiornati per Ghost of Tsushima. Vediamo tutti i dettagli al ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sony ha reso noti ieri gliriguardanti ledel titolo in esclusivaof. Ve li sveliamo in questa news Sony ha annunciato cheof, il titolo open open world action-adventure in salsa samurai di Sucker Punch, ha segnatoper oltre 8 milioni di unità dal suo lancio nel luglio 2020. Il CES 2022 di ieri è stato un evento ricco di eventi in particolare per quanto riguarda PlayStation, con Sony che ha annunciato ufficialmente PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain. Tuttavia, sono stati condivisi anche altri aggiornamenti più piccoli ma comunque significativi, come idi vendita aggiornati perof. Vediamo tutti i dettagli al ...

