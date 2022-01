Fate giocare Djokovic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il rigorista palloso dice che Djokovic va trattato come gli altri e quindi se non si inocula non può vantare esenzioni e giocare in Australia. La cosa sta facendo obliqui progressi, confidavo nel moralismo non troppo esigente di una nazione di ex galeotti, ma si sono messi anche loro a fare la voce grossa con quelli di Melbourne e dell’Open. Il rigorista palloso è un fan sfegatato di Umberto Eco e della sua peraltro riverita memoria, a novant’anni dalla nascita. Noi che lo combattemmo proprio per ragioni morali contrapposte, all’epoca del Palasharp, della crociata dei bambini contro il Cav. e del legno storto dell’umanità, abbiamo preso atto che un grande tg nazionale ha messo al centro della giornata celebrativa una sua frase mica male: “Democrazia è anche accettare ingiustizie minori perché non se ne compiano di maggiori”. Ecco fatto. Il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il rigorista palloso dice cheva trattato come gli altri e quindi se non si inocula non può vantare esenzioni ein Australia. La cosa sta facendo obliqui progressi, confidavo nel moralismo non troppo esigente di una nazione di ex galeotti, ma si sono messi anche loro a fare la voce grossa con quelli di Melbourne e dell’Open. Il rigorista palloso è un fan sfegatato di Umberto Eco e della sua peraltro riverita memoria, a novant’anni dalla nascita. Noi che lo combattemmo proprio per ragioni morali contrapposte, all’epoca del Palasharp, della crociata dei bambini contro il Cav. e del legno storto dell’umanità, abbiamo preso atto che un grande tg nazionale ha messo al centro della giornata celebrativa una sua frase mica male: “Democrazia è anche accettare ingiustizie minori perché non se ne compiano di maggiori”. Ecco fatto. Il ...

