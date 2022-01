Faida di camorra a Fuorigrotta, blitz dei Carabinieri in corso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È in corso in queste ore una vasta operazione a Fuorigrotta da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli. I militari dell’arma stanno effettuando controlli e perquisizioni in tutto il quartiere alla ricerca di armi e droga. Nel mirino dei Carabinieri i luoghi più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Napoli, Carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È inin queste ore una vasta operazione ada parte deidella compagnia di Bagnoli. I militari dell’arma stanno effettuando controlli e perquisizioni in tutto il quartiere alla ricerca di armi e droga. Nel mirino deii luoghi più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Napoli,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ciropellegrino : Stanotte il primo omicidio del 2022 a #Napoli, quartiere Fuorigrotta, quello a rischio nuova sanguinosa faida di camorra. - sudreporter : #Napoli, blitz dei #carabinieri nel quartiere della nuova faida - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Faida di Fuorigrotta, arriva la risposta delle forze dell'ordine: quartiere al setaccio… - mycakecreations : Pupetta Maresca per non dimenticare chi sia stata realmente lady camorra, all'epoca della faida contro... ' Se Cut… - mycakecreations : @GiusCandela Pupetta Maresca per non dimenticare chi sia stata realmente lady camorra, all'epoca della faida contro… -