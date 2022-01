Eleonora Daniele nella bufera | interrompe l’ospite che sta parlando e i social l’attaccano “Troppo …”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È andata in ondamattina di ieri, martedì 4 gennaio 2022, una nuova puntata di ‘Storie Italiane’ ovvero il programma di Rai 1 condotto da. Una puntata molto particolare nel corso della quale si è tanto parlato di Paolo Calissano ovvero l’attore prematuramente scomparsonotte tra il 30 e il 31 dicembre 2021. I telespettatori però hanno notato qualcosa che a molti non è andata giù ed è proprio per tale motivo che la conduttrice nelle ore successive alla diretta della puntata è stata oggetto di critiche e accuse su Twitter. Ma esattamente che cosa è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.al centro di numerose criticheè una celebre giornalista ma anche conduttrice di un ...

Advertising

piumoncino : Posso dire che trovo Eleonora Daniele eccessivamente aggressiva nella conduzione? È l’esatto opposto della D’Urso.… - zazoomblog : “Sospesa”. Doccia gelata per Eleonora Daniele e il suo pubblico: la scelta necessaria della Rai - #“Sospesa”.… - zazoomblog : Eleonora Daniele prima di diventare famosa la ricordate al Grande Fratello? - #Eleonora #Daniele #prima #diventare - zazoomblog : Eleonora Daniele bellezza e femminilità: svelato il suo fantastico proposito per il 2022 – FOTO - #Eleonora… - cheTVfa : Sciopero giornalisti Rai: saltano Tg e programmi, mentre l’Usigrai attacca Rai1 ed Eleonora Daniele. Arriva però l… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

... anche nella giornata di martedì 4 gennaio 2022 è intervenuto nelle vesti di ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno 'Storie Italiane', condotta da. Il giornalista, in ...E' stata molto apprezzata dal web la reazione (educata e pacata) dinei confronti di alcune parole sconclusionate di Enrico Silvestrin - secondo il quale una persona di spettacolo ...Palinsesto Rai: cambio di programmazione per la Clerici e taglio per la Daniele. Cosa succederà nel giorno dell'Epifania su Rai Uno.Duro colpo per i fan di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele: la Rai ha deciso. La conduttrice deve farei i conti con una nuova scelta ...