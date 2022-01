Doc – Nelle tue mani: chi è Alice Arcuri che interpreta l'infettivologa Cecilia Tedeschi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doc – Nelle tue mani tornerà in TV, con la seconda stagione, da giovedì 13 gennaio su Rai 1 con sedici nuovi episodi. La fiction riprenderà con gli stessi protagonisti della passata stagione, tra cui Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano) e Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), ma ci saranno anche delle new entry nel cast. Tra queste vedremo Alice Arcuri, che interpreterà il ruolo di infettivologa. Al Policlinico Ambrosiano arriva l'infettivologa Nelle nuove puntate di Doc – Nelle tue mani, i medici del Policlinico Ambrosiano, dovranno vedersela anche con l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus. Sarà, pertanto, necessario integrare nello staff medico, nuove figure specializzate, come quella di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Doc –tuetornerà in TV, con la seconda stagione, da giovedì 13 gennaio su Rai 1 con sedici nuovi episodi. La fiction riprenderà con gli stessi protagonisti della passata stagione, tra cui Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano) e Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), ma ci saranno anche delle new entry nel cast. Tra queste vedremo, che interpreterà il ruolo di. Al Policlinico Ambrosiano arriva l'nuove puntate di Doc –tue, i medici del Policlinico Ambrosiano, dovranno vedersela anche con l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus. Sarà, pertanto, necessario integrare nello staff medico, nuove figure specializzate, come quella di ...

