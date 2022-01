Djokovic bloccato in aereo: Australian Open a rischio? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero uno del Tennis è stato respinto all’ingresso in Australia. Aveva ricevuto un’esenzione nonostante non fosse vaccinato La storia che ruota intorno a Djokovic ha ormai del grottesco. Il numero uno del Tennis e il suo complottismo verso i vaccini hanno lanciato una miccia che in poco tempo si è trasformata in dinamite. Il serbo per partecipare all’Australian Open aveva ricevuto un’esenzione nonostante si fosse professato NoVax. Il governo dello Stato di Victoria ha però rifiutato la richiesta di visto. Foto: YT US OpenNessun privilegio per Djokovic Djokovic è stato anche interrogato alla frontiera, ma la sua richiesta per entrare nella Nazione non ha coinciso con il suo stato vaccinale, nonostante il “permesso” che gli era stato fornito dagli organizzatori. Anche il ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il numero uno del Tennis è stato respinto all’ingresso in Australia. Aveva ricevuto un’esenzione nonostante non fosse vaccinato La storia che ruota intorno aha ormai del grottesco. Il numero uno del Tennis e il suo complottismo verso i vaccini hanno lanciato una miccia che in poco tempo si è trasformata in dinamite. Il serbo per partecipare all’aveva ricevuto un’esenzione nonostante si fosse professato NoVax. Il governo dello Stato di Victoria ha però rifiutato la richiesta di visto. Foto: YT USNessun privilegio perè stato anche interrogato alla frontiera, ma la sua richiesta per entrare nella Nazione non ha coinciso con il suo stato vaccinale, nonostante il “permesso” che gli era stato fornito dagli organizzatori. Anche il ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - TgLa7 : #Tennis: problemi visto Australia, Djokovic bloccato in aereo - arual812 : RT @crlggg: Australia, Djokovic bloccato in aereo per colpa del visto sbagliato - bradipo22 : Una barzelletta che non fa manco più ridere. -