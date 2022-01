Covid19 in vantaggio di un set e due break. Siamo vicini alla resa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quando il 18 dicembre scorso su questo stesso blog scrissi, a proposito del totale fallimento del tracciamento, che presto il Covid lo avremmo preso tutti, era solo questione di tempo e di varianti, non pensavo a due cose: 1) che al 5 gennaio in Italia avremmo sfiorato un milione e trecentomila persone attualmente positive; 2) che il record in costante aggiornamento dei nuovi positivi avrebbe portato a una resa incondizionata alla convivenza con il virus e le sue varianti. Un’altra cosa invece non la speravo, quella di infettarmi insieme a tutta la mia famiglia. Lo avevo messo in conto però. Per lavoro mi sposto su mezzi pubblici e incontro centinaia di persone. Tutti vaccinati, io con tre dosi, moglie e figlio con due, ce la Siamo cavata pagando complessivamente il seguente conto: un giorno di febbre, due perdite di gusto per 36 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quando il 18 dicembre scorso su questo stesso blog scrissi, a proposito del totale fallimento del tracciamento, che presto il Covid lo avremmo preso tutti, era solo questione di tempo e di varianti, non pensavo a due cose: 1) che al 5 gennaio in Italia avremmo sfiorato un milione e trecentomila persone attualmente positive; 2) che il record in costante aggiornamento dei nuovi positivi avrebbe portato a unaincondizionataconvivenza con il virus e le sue varianti. Un’altra cosa invece non la speravo, quella di infettarmi insieme a tutta la mia famiglia. Lo avevo messo in conto però. Per lavoro mi sposto su mezzi pubblici e incontro centinaia di persone. Tutti vaccinati, io con tre dosi, moglie e figlio con due, ce lacavata pagando complessivamente il seguente conto: un giorno di febbre, due perdite di gusto per 36 ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid19 in vantaggio di un set e due break. Siamo vicini alla resa - odreina : Come l’anno scorso riapriamo tutto a Natale x salvare l’economia e i contagi risalgono vertiginosamente. Fortunatam… - StefanoBornia : #GovernoDeiFenomeni? Sì, da #baraccone. #COVID19 #vaccino #draghisantosubito #governo #novax #greenpass #omicron… - AndreaPelly : @NatangeloM Effettivamente,non vedo la differenza tra i due...tranne che nel trattamento mediatico e popolare. Fors… - NonUnodiMeno : RT @undi_pfrongia: #COVID19 oggi oltre 78000 casi di cui oltre 28000 in Lombardia, per fortuna avevamo il vantaggio, #limortaccivostri -