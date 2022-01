Covid in Serie A, iniziato un Consiglio di Lega straordinario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Serie A si riunisce per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani. Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, è in corso un Consiglio di Lega straordinario per valutare come comportarsi con le partite saltate per i blocchi delle Asl e per quelle in bilico. Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un focolaio autorizzato a viaggiare, ma che a Torino sono stati fermati da un’Asl diversa da quella che aveva autorizzato la partenza, tre calciatori privi del green pass rinforzato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LaA si riunisce per decidere cosa fare del turno di campionato che inizia domani. Dopo il balletto delle Asl del pomeriggio, con il caso Napoli che ormai ha assunto i caratteri del surreale, è in corso undiper valutare come comportarsi con le partite saltate per i blocchi delle Asl e per quelle in bilico. Ricordiamo che il Napoli è a Torino, un focolaio autorizzato a viaggiare, ma che a Torino sono stati fermati da un’Asl diversa da quella che aveva autorizzato la partenza, tre calciatori privi del green pass rinforzato. L'articolo ilNapolista.

