Bologna – Inter | quote | scommesse e pronostici

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il– i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’sarà la prima squadra contro cui iltoccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78). Ilnon ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato contro l’(3N, 12P) e in questo parziale solo una volta non ha subito gol, nello 0-0 dell’agosto 2010. Negli ultimi 11 incontri di campionato ilha ottenuto cinque successi e sei sconfitte: è infatti la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Inter

Nonostante le numerose assenze a causa di calciatori positivi al Covid e convocazioni per la Coppa d'Africa, Sinisa Mihajlovic non cerca alibi per il suo Bologna che affronterà ...
Inzaghi in difesa si affida alle certezze, piazzando davanti ad Handanovic i tre tenori, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Difficile che Dimarco possa scalzare quest'ultimo last minute ...