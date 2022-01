Australian Open | Djokovic atterra a Melbourne | ma è giallo sul visto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Potrebbe essere un cavillo burocratico sui visti a far saltare glia Novak Djokovic , dopo le polemiche che in queste ore stanno caratterizzando la sua partecipazione al torneo grazie a un' esenzione dal vaccino che gli permetterebbe di aggirare le ...ROMA - Novak Djokovic per ora non può scendere dall'aereo che l'ha portato a Melbourne . Dopo la tempesta mediatica per l'esenzione che gli consentirebbe di prendere parte agli, il tennista serbo deve affrontare un problema burocratico: secondo quanto riportato dai media australiani, non gli è stato accettato il visto.Djokovic è atterrato a Melbourne con un volo Emirates da Dubai intorno alle 23:30 ora locale, appena 24 ore dopo la conferma dell'esenzione che gli consente di partecipare agli Australian Open anche ...Contro il tennista serbo anche il premier australiano Morrison: "Se non fornirà prove sufficienti sulla sua esenzione, tornerà a casa" ...