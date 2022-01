Asl Napoli, altri tre giocatori in quarantena per la partita con la Juventus! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante la squadra sia già partita per Torino, Zielinski, Lobotka e Rrahmani sono stati bloccati in extremis dall’Asl Napoli 2 Nord per aver avuto contatti molto stretti con positivi al Covid. Zielinski, NapoliCome riporta l’Ansa, “Il Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono calciatori che la Asl Napoli 2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni”. I tre calciatori sono dunque da ora in quarantena. Anche Di Palo, membro dello staff, dovrà fare come da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante la squadra sia giàper Torino, Zielinski, Lobotka e Rrahmani sono stati bloccati in extremis dall’Asl2 Nord per aver avuto contatti molto stretti con positivi al Covid. Zielinski,Come riporta l’Ansa, “Ilnon potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono calciatori che la Asl2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni”. I tre calciatori sono dunque da ora in. Anche Di Palo, membro dello staff, dovrà fare come da ...

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - sportface2016 : +++L'Asl di #Napoli sta analizzando la situazione dopo i numerosi contagi. La squadra dovrebbe partire domani per Torino+++ #JuventusNapoli - VooDooIbra : RT @tancredipalmeri: Spunta per Novak Djokovic un permesso della ASL di Napoli Sud - pasqualinipatri : Caos Napoli: la Asl mette in quarantena tre calciatori, ma sono già in viaggio con la squadra -