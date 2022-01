AEW: Annunciato il ritorno di Chris Jericho a Dynamite (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa notte Dynamite farà il suo debutto sulla rete televisiva statunitense “TBS“, segnando l’inizio di una nuova era per la federazione di Jacksonville. Tanti saranno i match della serata, ma è stato da poco Annunciato il ritorno “ufficiale” di Chris Jericho nella federazione. Y2J era assente da un po’, ma già la scorsa settimana durante New Year’s Smash, aveva fatto sentire la sua presenza salvando Santana, Ortiz ed Eddie Kingston dall’assalto di Daniel Garcia e i 2.0. L’annuncio L’account Twitter ufficiale della federazione ha dunque scritto:“Stasera, per la prima volta dal 1999, Chris Jericho sarà su TBS, live durante il primo Dynamite del 2022 su TBS. Cosa dirà Jericho? Collegatevi stasera per scoprirlo!” ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa nottefarà il suo debutto sulla rete televisiva statunitense “TBS“, segnando l’inizio di una nuova era per la federazione di Jacksonville. Tanti saranno i match della serata, ma è stato da pocoil“ufficiale” dinella federazione. Y2J era assente da un po’, ma già la scorsa settimana durante New Year’s Smash, aveva fatto sentire la sua presenza salvando Santana, Ortiz ed Eddie Kingston dall’assalto di Daniel Garcia e i 2.0. L’annuncio L’account Twitter ufficiale della federazione ha dunque scritto:“Stasera, per la prima volta dal 1999,sarà su TBS, live durante il primodel 2022 su TBS. Cosa dirà? Collegatevi stasera per scoprirlo!” ...

