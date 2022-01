3931 nuovi contagi e 10 decessi. Dati 5 gennaio 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’17,56%. Sono inoltre 13.043 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.901 casi (15,98%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 12 a seguito di 9 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (6 a Ud, 1 a Ts, 1 a Go, 1 a Pn) e 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (2 a Go e 1 a Pn). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio odierno è la 20-29 (21,29%), seguita dalla 50-59 (16,36%), dalla 0-19 (16,10%), dalla 40-49 (15,47%) e infine dalla 30-39 (15,01%). I casi positivi odierni sono Dati per il 51,28% da femmine e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.562 tamponi molecolari sono stati rilevati 2.030, con una percentuale di positività dell’17,56%. Sono inoltre 13.043 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.901 casi (15,98%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 12 a seguito di 9 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (6 a Ud, 1 a Ts, 1 a Go, 1 a Pn) e 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (2 a Go e 1 a Pn). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda ilo odierno è la 20-29 (21,29%), seguita dalla 50-59 (16,36%), dalla 0-19 (16,10%), dalla 40-49 (15,47%) e infine dalla 30-39 (15,01%). I casi positivi odierni sonoper il 51,28% da femmine e ...

Advertising

udine20 : 3931 nuovi contagi e 10 decessi. Dati 5 gennaio 2022 - - Riccardi_FVG : ??ULTIMI DATI #COVID19 / Oggi in #FVG 3931 nuovi contagi e 10 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva so… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid_19: In #FVG 3931 nuovi contagi e 10 decessi. Lo comunica il vicegovernatore della #RegioneFVG con delega alla Salu… - regioneFVGit : #Covid_19: In #FVG 3931 nuovi contagi e 10 decessi. Lo comunica il vicegovernatore della #RegioneFVG con delega all… - IlFriuli : Coronavirus, 3.931 nuovi contagi e dieci decessi. Le persone in terapia intensiva sono 29 mentre i pazienti altri r… -