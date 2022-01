Vaccino sotto forma di cerotto: al via la sperimentazione dal 10 gennaio in Svizzera (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo nel pieno della quarta ondata e con tanto di contagi saliti alle stelle: la comunità scientifica lavora giorno e notte per cercare soluzioni alternative, e potrebbe essere giunta ad una ... Leggi su globalist (Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo nel pieno della quarta ondata e con tanto di contagi saliti alle stelle: la comunità scientifica lavora giorno e notte per cercare soluzioni alternative, e potrebbe essere giunta ad una ...

Advertising

rtl1025 : ?? Costretto a ricevere il #vaccino anti #Covid19 per continuare a lavorare, un uomo ha usato un laccio emostatico,… - Adnkronos : Un vaccino contro il #covid sotto forma di cerotto: si sperimenta in #Svizzera. - borghi_claudio : @ElGuappo6 @istsupsan Ricordiamo che l'Aifa in audizione ha detto che al momento i morti accertati da vaccino sono… - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: Tra sfondoni e contraddizioni, quanta confusione sotto il cielo televisivo ??Francesca Totolo @fratotolo2 - ariaditemporale : @blaccckout Ma la terza dose è importante proprio per tenere sotto controllo la letalitá del virus. Anche all'ester… -