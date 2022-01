Ti lascio una canzone | anzi tutto il catalogo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel proclamare la morte dell’autore, Roland Barthes non si era preoccupato granché di appurarne il lascito testamentario. Sicché, cinquant’anni dopo è la stessa leva cantautorale del ‘68 ad avviare le pratiche della propria successione: un’unica firma sancisce dellail valore culturale e quello commerciale. Nel frattempo l’opera si è smaterializzata e l’autenticità è messa all’asta; la authorship, già abbondantemente erosa, diventa authorshop. L’ultimo affare, meno di quarantotto ore fa, riporta in prima pagina la buonanima di David Bowie, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

hugvslola : fare questi video mi emoziona ogni volta. i suoi movimenti sono pazzeschi con qualsiasi canzone sotto. questa in pa… - CViky60 : RT @CaterinaCateK: “A volte mi dico che anch’io dovrei portare una maschera di ipocrisia e di falsità… Ma poi ci penso e mi dico che a quel… - cinismoepesto : @sottounascala ti lascio subito una recensione - Benito58047769 : Firmare un nuovo contratto , con tanto di brindisi, a 2 giorni dalla partita con il piemonte, la trovo una mossa da… - ItsCetty : La gente lasciò il luogo di lavoro con frasi 'ci vediamo tra un mese, al massimo due'. I datori di lavoro realizzar… -

Ultime Notizie dalla rete : lascio una

Il Manifesto

'I o, me ne vado . Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no '. Così aveva ... infatti, il padre di Manuel ha fatto intendere che il nuotatore abbia iniziato a mostrarecerta ...Giampiero lasciò il lavoro per un lasso di tempo proprio per dedicarsi a sua figlia, ha dichiarato durante questo periodo che la figura dimadre è insostituibile , facendo del suo meglio in più ...