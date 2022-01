Tennis: Australian Open. Djokovic ci sarà grazie a un'esenzione (Di martedì 4 gennaio 2022) Il serbo annuncia che parteciperà al primo Slam del 2022 ROMA - Il numero 1 del Tennis mondiale agli Australian Open ci sarà. Novak Djokovic, infatti, ha annunciato su Instagram che è in partenza per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Il serbo annuncia che parteciperà al primo Slam del 2022 ROMA - Il numero 1 delmondiale aglici. Novak, infatti, ha annunciato su Instagram che è in partenza per ...

