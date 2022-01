Tabellone Wta Melbourne 1 2022 | si ritira Giorgi | al via Osaka

Leggi su sportface

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildel torneo Wta 250 di, in programma da martedì 2 a domenica 9 gennaio. E’ arrivata la notizia del ritiro di Camila, che perciò non sarà presente nel main draw. Al via Naomi, che sfiderà la francese Cornet all’esordio, così come Simona Halep e Veronika Kudermetova. Di seguito ilcompleto. PRIMO TURNO (1)b. Cornet 6-4 3-6 6-3 Martic vs Zanevska Zhang vs Burel Petkovic vs (5) Samsonova (3) Kudermetova vs Q Brengle vs Q Potapova vs Cabrera Q vs (8) Siniakova (7) Martincova vs Konjuh Cristian vs Kanepi Zheng vs Q Zvonareva vs (9) Riske (6) Golubic vs Davis Q vs Mendez Ruse b. Radionova 6-3 6-2 Q vs (2) Halep SportFace.