Sempre più donne soffrono di burnout

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ogni inizio d’anno ci riscopriamo propensi a fare bilanci e a mettere in fila buoni propositi per il prossimo futuro. In questi giorni non siamo da meno, seppur risulti complicato fare la tara rispetto all’ingente carico di stress per la pandemia ancora in corso. Arriviamo affaticati dall’anno della ripartenza - azione che già solo da un punto di vista cinetico richiede abbondante energia - e ulteriormente appesantiti dal prezzo che ognuno di noi ha pagato per risollevarsi. A questo si aggiunge l’incertezza verso l’avvenire, con la minaccia di nuove restrizioni sociali, e talvolta lavorative,dietro l’angolo. Dunque, com’è andato il 2021 e a quali nuove sfide ci dedicheremo nel 2022 appena cominciato? Nel porci queste domande non possiamo non tenere conto di alcune tendenze, divenutepiù evidenti, che riguardano le categorie maggiormente ...