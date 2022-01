Sci alpino | Vlhova vince lo slalom di Zagabria davanti a Shiffrin

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - zazoomblog : Sci alpino Coppa del Mondo femminile: classifica generale aggiornata dopo slalom Zagabria 2022 - #alpino #Coppa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Petra Vlhova cala il poker! Seconda Shiffrin ottima al rientro. A… - sportface2016 : #Scialpino, slalom femminile #Zagabria 2022: #Vlhova trionfa davanti a #Shiffrin, delusione #Italia - RSIsport : ?????? Sulla proibitiva pista di Zagabria, Wendy Holdener finisce appena fuori dal podio in slalom. Vince Vlhova davan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Completa il podio l'austriaca Liensberger, male le azzurre ZAGABRIA (CROAZIA) - Petra Vlhova vince lo slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. Sulla pista croata, la slovacca si conferma al comando in entrambe le manche chiudendo con il tempo complessivo di 1'56"99. Completano il podio l'americana Mikaela Shiffrin (+0"...DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: LA CLASSIFICA A META' SECONDA MANCHE È in corso la seconda manche della diretta dello slalom speciale per la Coppa del mondo difemminile a Zagabria : il via è stato dato puntualmente alle 16.05, terreno purtroppo in brutte condizioni con poca neve che è caduta nelle scorse ore. L'ordine di gara come di consueto è ...ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Petra Vlhova vince lo slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022.Petra Vlhova cala il tris a Zagabria, vincendo per la terza volta consecutiva lo slalom sulla Crveni spust. Una gara davvero al limite, con un tracciato colmo di foglie e con un manto rovinatissimo. I ...