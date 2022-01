Salernitana, vincere per evitare un record negativo (Di martedì 4 gennaio 2022) La Salernitana è imbattuta contro il Venezia in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio: tra le squadre contro cui i campani non hanno mai perso in Serie A solamente contro il Bari (quattro) hanno disputato più gare. L’unico precedente tra Salernitana e Venezia in casa dei campani in Serie A risale al 1998, quando la squadra ospitante vinse 1-0 con autogol di Bilica. La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019. La Salernitana ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A: l’ultima squadra a fare peggio è stata la SPAL nel giugno 2020 (sei). Dopo aver ottenuto due successi consecutivi, contro Roma e Bologna, il Venezia ha guadagnato ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Laè imbattuta contro il Venezia in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio: tra le squadre contro cui i campani non hanno mai perso in Serie A solamente contro il Bari (quattro) hanno disputato più gare. L’unico precedente trae Venezia in casa dei campani in Serie A risale al 1998, quando la squadra ospitante vinse 1-0 con autogol di Bilica. Laha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019. Laha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A: l’ultima squadra a fare peggio è stata la SPAL nel giugno 2020 (sei). Dopo aver ottenuto due successi consecutivi, contro Roma e Bologna, il Venezia ha guadagnato ...

