Ronaldo perché ha lasciato la Juve? Spunta lite furibonda con un compagno (Di martedì 4 gennaio 2022) La scorsa estate, Ronaldo ha lasciato la Juventus e a distanza di cinque mesi ecco svelato il motivo dell’addio del centravanti portoghese. Nel finire della scorsa sessione estiva, la Juventus ha visto la partenza di Cristiano Ronaldo; il portoghese è tornato al Manchester United, dove si è consacrato come uno dei giocatori più forti del mondo. Il suo addio è stato un duro colpo per i bianconeri incapaci di riuscire ad assorbire, dal punto di vista realizzativo, la cessione di CR7; il classe 1985, infatti, garantiva quei gol fondamentali per risolvere situazioni complicate come, ad esempio, sono state quelle contro Empoli, Verona, Sassuolo e Venezia. In questa sessione di mercato, la società bianconera vuole mettere le mani su un centravanti proprio per aumentare la produzione offensiva viste le ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022) La scorsa estate,halantus e a distanza di cinque mesi ecco svelato il motivo dell’addio del centravanti portoghese. Nel finire della scorsa sessione estiva, lantus ha visto la partenza di Cristiano; il portoghese è tornato al Manchester United, dove si è consacrato come uno dei giocatori più forti del mondo. Il suo addio è stato un duro colpo per i bianconeri incapaci di riuscire ad assorbire, dal punto di vista realizzativo, la cessione di CR7; il classe 1985, infatti, garantiva quei gol fondamentali per risolvere situazioni complicate come, ad esempio, sono state quelle contro Empoli, Verona, Sassuolo e Venezia. In questa sessione di mercato, la società bianconera vuole mettere le mani su un centravanti proprio per aumentare la produzione offensiva viste le ...

Advertising

plums_the : @muntzer_thomas @thewaterflea Perché molti giocatori di calcio top ? Cristiano Ronaldo secondo te è vaccinato ? Secondo me no !!! - andreavilla73 : RT @Formigoal: #AccaddeOggi ?? 4 Gennaio 1998 Vincere un pallone d'oro e far capire il perché #Ronaldo mostra al pubblico di San Siro il… - andreozzi93 : @Fede_Spera86 Non mi spiego come mai il MU non stia lottando almeno per i primi 3 posti. L'anno scorso non aveva Ro… - CaveloX9 : @GJustjuve Ecco perché Ronaldo si è cagato sotto?? - Melos801 : RT @Formigoal: #AccaddeOggi ?? 4 Gennaio 1998 Vincere un pallone d'oro e far capire il perché #Ronaldo mostra al pubblico di San Siro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo perché Google, Tristan Thompson meglio di Lebron James e Ronaldo: è lo sportivo più cercato del 2018 ... l'ex amministratore delegato della Fiat morto lo scorso 25 luglio, al terzo Cristiano Ronaldo, al ... tra le tante domande richieste ce ne è una tra le più cliccate, ovvero quella per capire perché i ...

L'ex Juve Dragusin: 'Avevo un'offerta dall'estero. Me la portò... Ronaldo' ... 'Quest'estate ero in palestra, quando Ronaldo mi disse che il presidente dello Sportin Lisbona lo aveva chiamato perché era interessato a me. Io in quel momento dovevo decidere se rimanere o meno ...

Fifa e Qatar preferiscono avere Ronaldo piuttosto che l'Italia di Chiellini e Jorginho: ecco perché non andremo ai Mondiali Calciomercato.com ... l'ex amministratore delegato della Fiat morto lo scorso 25 luglio, al terzo Cristiano, al ... tra le tante domande richieste ce ne è una tra le più cliccate, ovvero quella per capirei ...... 'Quest'estate ero in palestra, quandomi disse che il presidente dello Sportin Lisbona lo aveva chiamatoera interessato a me. Io in quel momento dovevo decidere se rimanere o meno ...