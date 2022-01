Principe Andrea, svelato il documento segreto che potrebbe porre fine al processo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il destino del Principe Andrea è in bilico oggi mentre un giudice deciderà nelle prossime ore se il suo caso possa essere archiviato. Il figlio della regina Elisabetta, secondo le ultime notizie, non ascolterà l’udienza e solo i suoi avvocati sono presenti sul posto. I legali del duca di York, infatti, sostengono che la causa civile di Virginia Giuffre dovrebbe essere ritirata. Nella serata di ieri, infatti, il tribunale di New York ha svelato documenti che, secondo il team legale del Principe, porranno fine alla causa per violenza sessuale intentata contro di lui dall’accusatrice. I documenti segreti che potrebbero far cadere le accuse di Virginia Giuffre Mentre in queste ore il giudice deciderà se proseguire o meno con il processo, il Principe ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Il destino delè in bilico oggi mentre un giudice deciderà nelle prossime ore se il suo caso possa essere archiviato. Il figlio della regina Elisabetta, secondo le ultime notizie, non ascolterà l’udienza e solo i suoi avvocati sono presenti sul posto. I legali del duca di York, infatti, sostengono che la causa civile di Virginia Giuffre dovrebbe essere ritirata. Nella serata di ieri, infatti, il tribunale di New York hadocumenti che, secondo il team legale del, porrannoalla causa per violenza sessuale intentata contro di lui dall’accusatrice. I documenti segreti chero far cadere le accuse di Virginia Giuffre Mentre in queste ore il giudice deciderà se proseguire o meno con il, il...

