Passo falso Real in apertura del 2022: sarà lotta con il Siviglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Torna in campo la Liga con la 19a giornata, la prima dell'anno nuovo. Partenza col freno a mano per il Real Madrid che perde contro il Getafe. Il Siviglia accorcia con l'ennesimo 0-1 della stagione mentre risale il Barca più forte delle assenze verso la zona Champions. Liga 19a giornata: la cronaca Ripartenza sorprendente della Liga dopo la breve pausa natalizia. Il Real capolista infatti cade in casa del Getafe, 1-0 per i padroni di casa firmato Unal. Altro Passo falso dopo il pari con il Cadice che permette al Siviglia di riaprire il discorso titolo. Gli andalusi infatti non sbagliano proprio a Cadice vincendo per 0-1 grazie al gol di Lucas Ocampos. Siviglia ora a -5 dal Real ma con una partita da recuperare. Un Siviglia che si ...

