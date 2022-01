(Di martedì 4 gennaio 2022) Million Day. Torna puntuale anchel’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorso, martedì 4, in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione del Million Day di martedì 4è sufficiente collegarsi alle ore 19.00 disu questa pagina per conoscere i cinquein tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto sul sito ...

Advertising

CorriereCitta : #MillionDay oggi 4 gennaio 2022 ecco i numeri vincenti estratti stasera - CorriereUmbria : L'estrazione di oggi di Million Day #millionday #3gennaio - CorriereCitta : #MillionDay oggi #3gennaio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - controcampus : ?? #estrazione #millionday ?? Segui la Diretta #3Gennaio2022 - CorriereUmbria : L'estrazione di oggi di Million Day #millionday #2gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : MillionDay oggi

L'estrazione delle ore 19.00 sarà visibile in diretta live in ricevitoria, su www..it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di2 ...Come aumentare le proprie probabilità di vincere all'estrazione4 gennaio 2022? Secondo ...live qui Numeri Vincenti - - - - - Per visualizzare i numeri vincenti dell'estrazione di...Million Day, estrazione lunedì 3 gennaio: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti. Million Day è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno ...Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a venerdì 31 dicembre. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di .... Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica che ...