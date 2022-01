Milan, Pioli ritrova i pezzi grossi: in tre di nuovo in gruppo (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il tecnico rossonero recupera i suoi attaccanti per la Roma A Milanello continua il percorso di preparazione del Milan, in vista del big match contro la Roma di giovedì 6 gennaio. La squadra, agli ordini di mister Stefano Pioli, è impegnata a preparare una gara tanto delicata quanto importante in termini di classifica. L’allenatore del Diavolo, però, può sorridere. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milan News 24, infatti, Ibrahimovic, Rebic e Leao hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo. Abili e arruolabili, quindi, per la partita contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Il tecnico rossonero recupera i suoi attaccanti per la Roma Aello continua il percorso di preparazione del, in vista del big match contro la Roma di giovedì 6 gennaio. La squadra, agli ordini di mister Stefano, è impegnata a preparare una gara tanto delicata quanto importante in termini di classifica. L’allenatore del Diavolo, però, può sorridere. Secondo quanto raccolto dalla redazione diNews 24, infatti, Ibrahimovic, Rebic e Leao hanno svolto l’intero allenamento con il. Abili e arruolabili, quindi, per la partita contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

