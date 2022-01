Maifredi | “Osimhen è l’unico del Napoli che giocherebbe nella Juventus”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Gigi, ex allenatore della, parla della sfida contro iled elogia VictorSU JUVE-Gigi, ex allenatore dellaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Credo che ilnon possa proseguire come ha fatto nelle ultime partite. Ha risentito delle tante assenze. Se Spalletti è riuscito a rimotivare la squadra, dirà la sua. La, al di là delle recenti vittorie, non mi ha ancora convinto. Laè tagliata fuori dalla corsa scudetto. Troppi punti di distacco dall’Inter. E’ rientratacorsa per i primi quattro. ...

