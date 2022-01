Luca Zaia: "Riaprire le scuole a febbraio non sarebbe una tragedia" (Di martedì 4 gennaio 2022) “Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole”. Luca Zaia ammette che “sarebbe una sconfitta per tutti”, però allo stesso tempo avverte i cittadini che “se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Veneto ricorda che la scelta dello scorso anno fu giusta, “non solo non la rinnego ma la rivendico: eravamo in zona rossa, sull’orlo del precipizio, e facemmo un passo indietro”. Zaia però auspica “una regia nazionale, su questioni tanto delicate non si può procedere a macchia di leopardo. Ripeto: tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) “Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le”.ammette che “una sconfitta per tutti”, però allo stesso tempo avverte i cittadini che “se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Veneto ricorda che la scelta dello scorso anno fu giusta, “non solo non la rinnego ma la rivendico: eravamo in zona rossa, sull’orlo del precipizio, e facemmo un passo indietro”.però auspica “una regia nazionale, su questioni tanto delicate non si può procedere a macchia di leopardo. Ripeto: tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli ...

