Lazio, UFFICIALE: Escalante in prestito per sei mesi all’Alavés (Di martedì 4 gennaio 2022) Con un comunicato, la Lazio ha annunciato la cessione in prestito del centrocampista Escalante agli spagnoli dell’Alavés Si muove il mercato in uscita in casa Lazio. Il centrocampista Gonzalo Escalante è stato ceduto in prestito in Liga fino al termine della stagione. COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Con un comunicato, laha annunciato la cessione indel centrocampistaagli spagnoli dell’Alavés Si muove il mercato in uscita in casa. Il centrocampista Gonzaloè stato ceduto inin Liga fino al termine della stagione. COMUNICATO – «La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzaloal Deportivo Alavés». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, ufficiale il prestito per sei mesi di Escalante ?? - LazionewsEu : UFFICIALE, #Escalante ceduto all'#Alaves dalla #Lazio #Lazionewseu #ForzaLazio #Calciomercato - sportli26181512 : Lazio, è ufficiale: Escalante ceduto all'Alaves: Il club biancoceleste ha ufficializzato la cessione in prestito de… - CalcioPillole : Il #DeportivoAlaves ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalla #Lazio di Gonzalo #Escalante: di seguito il comuni… - parlodicalcio : #Calciomercato Ufficiale la cessione in casa #Lazio di Gonzalo #Escalante al #DeportivoAlaves fino al termine dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio UFFICIALE Lazio, ufficiale: Escalante in prestito all'Alalves Commenta per primo Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Lazio annuncia la cessione in prestito di Escalante all'Alalves . Questo quanto si legge nella nota: La S. S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al ...

C'è la crisi? Gli italiani si buttano sulla lotteria: biglietti a ruba Bene anche il Lazio con il 12%, poi la Campania che sfiora il 9% e l'Emilia - Romagna che supera il ... L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione ...

UFFICIALE | Lazio, ceduto Escalante in prestito all'Alavés: il comunicato La Lazio Siamo Noi Covid-19, nota del Torino: "Altri 3 casi, sospesa attività odierna" La nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che 3 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha informato le Autorità ...

Lazio, ufficiale: Escalante all'Alaves La Lazio saluta Escalante, che va in prestito in Spagna fino a fine stagione: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al ...

Commenta per primo Con un comunicatosul proprio sito laannuncia la cessione in prestito di Escalante all'Alalves . Questo quanto si legge nella nota: La S. S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al ...Bene anche ilcon il 12%, poi la Campania che sfiora il 9% e l'Emilia - Romagna che supera il ... L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta. Per la riscossione ...La nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che 3 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha informato le Autorità ...La Lazio saluta Escalante, che va in prestito in Spagna fino a fine stagione: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al ...