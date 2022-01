La decisione della Rai su Gianni Morandi a Sanremo 2022: “Inconveniente tecnico” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nessun provvedimento ai danni di Gianni Morandi a Sanremo 2022. Il cantante resta in gara tra i 25 Campioni, nonostante il piccolo spoiler sui social. La Rai si pronuncia e comunica che Gianni Morandi non verrà escluso dalla competizione di febbraio. Si è trattato infatti di una diffusione involontaria del brano Apri Tutte Le Porte che non avrà conseguenze per l’artista. Il suo posto in gara, che sembrava essere a rischio dopo la divulgazione di alcuni secondi del pezzo, è confermato. La direzione artistica di Sanremo 2022, in accordo con Rai1, ritiene di non dover escludere Morandi dalla gara. “Si è trattato di un puro Inconveniente tecnico”, si legge nella nota stampa. “In merito alla ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Nessun provvedimento ai danni di. Il cantante resta in gara tra i 25 Campioni, nonostante il piccolo spoiler sui social. La Rai si pronuncia e comunica chenon verrà escluso dalla competizione di febbraio. Si è trattato infatti di una diffusione involontaria del brano Apri Tutte Le Porte che non avrà conseguenze per l’artista. Il suo posto in gara, che sembrava essere a rischio dopo la divulgazione di alcuni secondi del pezzo, è confermato. La direzione artistica di, in accordo con Rai1, ritiene di non dover escluderedalla gara. “Si è trattato di un puro”, si legge nella nota stampa. “In merito alla ...

Ultime Notizie dalla rete : decisione della Super Green pass al lavoro, l'ipotesi: "Obbligo graduale Anche se va mantenuto il principio della gradualità". Il sottosegretario alla Salute aveva chiarito già ieri le sue posizioni su una decisione che è destinata a cambiare la vita di milioni di persone,...

Il petrolio oscilla nel giorno dell'OPEC, tra ottimismo e timori Sullo sfondo della decisione - che sembra scontata - dell' OPEC ci sono Omicron e potenziali tensioni geopolitiche. Cosa aspettarsi sul prezzo del petrolio ? Il petrolio aspetta l'OPEC con cauto ...

Volley e Covid: la decisione della Fipav sul prosieguo dei campionati IdeaWebTv COVID - Fipav Campania, posticipato l'inizio dei campionati La ripresa dei campionati slitta a fine gennaio. La decisione ratificata nella serata di ieri dal Consiglio Regionale della Fipav Campania a seguito di una lunga Consulta dei Presidenti Territoriali, ...

Energia, la Commissione Ue detta le condizioni per inserire nucleare e gas nella Tassonomia verde (Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso: le attività economiche del settore energetico legate al gas e al nucleare potranno essere ammesse come attività "di transizione" nel sistema ...

