Guida TV | programmi di stasera | martedì 4 gennaio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 4 gennaio 2022) laitv della prima serata di oggi,4.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori Documentario RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 Un’avventura Film RETE4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo Film CANALE5 Sissi Serie TV ITALIA1 Back To School Reality Show LA7 Donnie Brasco Film REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Il Centenario che saltò dalla finestra e scomparve Film TV8 Natale alle Highlands Film NOVE Parker Film first appeared on Ascolti Tv Blog.