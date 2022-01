Giuntoli vuole convincere De Laurentiis a farlo per Tuanzebe! (Di martedì 4 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha svelato un aspetto in particolare che interessa a Giuntoli nella trattativa Tuanzebe. Il dirigente azzurro vuole convincere il presidente De Laurentiis ad inserire una cifra per il riscatto del difensore inglese. De Laurentiis Tuanzebe Giuntoli Il Manchester United predilige il prestito secco, per 500 mila euro, o un diritto di riscatto comunque molto elevato, quindi non sarà facile. Tuanzebe è pronto per vestire la maglia del Napoli, vuole fare un salto di qualità provando un’esperienza al di fuori della Premier e ha scelto Spalletti come guida. Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha svelato un aspetto in particolare che interessa anella trattativa Tuanzebe. Il dirigente azzurroil presidente Dead inserire una cifra per il riscatto del difensore inglese. DeTuanzebeIl Manchester United predilige il prestito secco, per 500 mila euro, o un diritto di riscatto comunque molto elevato, quindi non sarà facile. Tuanzebe è pronto per vestire la maglia del Napoli,fare un salto di qualità provando un’esperienza al di fuori della Premier e ha scelto Spalletti come guida.

