GF Vip, la lunga notte di Soleil: 'Il branco ha vinto'. E scoppia la polemica nella casa (Di martedì 4 gennaio 2022) Soleil Sorge è di nuovo nel bel mezzo della bufera . Che la sua personalità forte possa essere vista come un ostacolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip non è certo una novità. Ma, dopo la ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022)Sorge è di nuovo nel bel mezzo della bufera . Che la sua personalità forte possa essere vista come un ostacolo all'interno delladel Grande Fratello Vip non è certo una novità. Ma, dopo la ...

Advertising

namelessb1tch : RT @gieffepparo: sembrava non ci fosse più vita al gf vip 6 dopo la squalifica di alex. invece, a sorpresa, le puntate venute dopo sono sta… - gieffepparo : sembrava non ci fosse più vita al gf vip 6 dopo la squalifica di alex. invece, a sorpresa, le puntate venute dopo s… - regole_senza : @mickyCREE Le peggiori di gran lunga sono le finte principesse... Le più grandi cafone, ignoranti e maleducate mai… - Baccotvnews : ??Ascolti record per Amadeus e #Isolitiignoti anche la domenica, ieri sera 5,317 22,30%, 8 punti sopra #canale5...la… - GraziaVentura3 : Il nuovo refrain per il 2022. 'Sono positivo, per fortuna ho fatto la terza dose e sto bene'. Ultimo di una lunga serie di vip, Minzolini! -