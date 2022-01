GdS – L’Inter va incontro a Brozovic: rinnovo sempre più vicino. Annuncio con Zhang in Italia? (Di martedì 4 gennaio 2022) Inter e Marcelo Brozovic sempre più vicini all’accordo per il rinnovo del contratto Priorità al rinnovo di Marcelo Brozovic in casa Inter che spera di poter raggiungere l’accordo con il centrocampista croato nel più breve tempo possibile. L’intesa tra le parti, secondo la Gazzetta dello Sport, è sempre più vicina con l’Annuncio dell’estensione dell’accordo attuale – in scadenza al 30 giugno – che potrebbe arrivare settimana prossima quando è atteso in Italia il presidente Steven Zhang. “Un ulteriore passo verso Brozo è stato fatto in queste ore: se sarà decisivo, lo si capirà in un nuovo incontro di aggiornamento, probabilmente l’ultimo, già fissato per la prossima settimana. Verrà modulata la parte variabile ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Inter e Marcelopiù vicini all’accordo per ildel contratto Priorità aldi Marceloin casa Inter che spera di poter raggiungere l’accordo con il centrocampista croato nel più breve tempo possibile. L’intesa tra le parti, secondo la Gazzetta dello Sport, èpiù vicina con l’dell’estensione dell’accordo attuale – in scadenza al 30 giugno – che potrebbe arrivare settimana prossima quando è atteso inil presidente Steven. “Un ulteriore passo verso Brozo è stato fatto in queste ore: se sarà decisivo, lo si capirà in un nuovodi aggiornamento, probabilmente l’ultimo, già fissato per la prossima settimana. Verrà modulata la parte variabile ...

Advertising

mr_kubra : RT @it_inter: Rinnovo #Brozovic, fissato un nuovo incontro la prossima settimana: l'Inter formalizzerà l'ultima proposta (6,5 più bonus), c… - Fprime86 : RT @forumJuventus: (Gds)'Juventus: per ora Morata non parte. Prossime partite fondamentali, Icardi e Scamacca i possibili sostituti ma solo… - it_inter : Rinnovo #Brozovic, fissato un nuovo incontro la prossima settimana: l'Inter formalizzerà l'ultima proposta (6,5 più… - AmalaTV_ : GdS - #Inter pronta a offrire 6,5 milioni a #Brozovic: l’incontro la prossima settimana per chiudere, l grande otti… - interchannel_ic : -