Don't Look Up: il numero di telefono nello spot con DiCaprio conduce a una linea erotica (Di martedì 4 gennaio 2022) Don't Look up contiene uno spot in cui Leonardo DiCaprio sponsorizza un numero di telefono governativo da chiamare in caso di ansia per la prossima fine del mondo; ebbene, in realtà si tratta di una linea erotica. Don't Look Up, hit Netflix nonché film più discusso delle ultime settimane, contiene una scena in cui lo scienziato di Leonardo DiCaprio compare in uno spot che promuove un numero di telefono governativo da chiamare in caso di ansia per l'imminente fine del mondo. Ebbene, alcuni spettatori hanno deciso di comporre il numero in questione scoprendo che si tratta di una linea erotica. Alcuni diligenti spettatori si sono appuntati ...

