Difesa Milan | tutto su Botman | ma occhio alle alternative

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuivo difensorepotrebbe essere Svenper sostituire il danese Kjaer, fermo per infortunio fino al termine della stagione. Il centrale olandese del Lille è il preferito ma, qualora non dovesse arrivare per via dell’elevata richiesta economica dei francesi, sarebbero al vaglio altre soluzioni. Difensore: perchéè il favorito? I rossoneri sono convinti che l’olandese classe 2000 sia il profilo perfetto per rinforzare il reparto difensivo, sia per le qualità mostrate in Ligue 1 e in Nazionale, e sia per le prospettive di crescita visto la sua giovane età. In ottica fLa strada per arrivare al giocatore si sta mettendo in discesa, specie dopo che la concorrenza del Newcastle è scemata, e per questo nei prossimi giorni ilcercherà di accelerare per capire come ...