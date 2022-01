Diana Del Bufalo torna a parlare dei vaccini, ma non chiede scusa (Di martedì 4 gennaio 2022) Diana Del Bufalo – a distanza di circa una settimana dalla polemica in merito al vaccino anti Covid che ha etichettato come “deludente” – è tornata sui social. L’attrice si è detta “profondamente dispiaciuta” se qualcuno si è “sentito offeso”, che non aveva intenzione di “generalizzare” e che in merito ai vaccini non ha “nessuna competenza specifica”. Quello è stato a suo dire un semplice “sfogo” dettato dal “peso della situazione”. Inoltre ha poi specificato di essersi sempre sottoposta a regolare tampone molecolare per poter lavorare. “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori ... Leggi su biccy (Di martedì 4 gennaio 2022)Del– a distanza di circa una settimana dalla polemica in merito al vaccino anti Covid che ha etichettato come “deludente” – èta sui social. L’attrice si è detta “profondamente dispiaciuta” se qualcuno si è “sentito offeso”, che non aveva intenzione di “generalizzare” e che in merito ainon ha “nessuna competenza specifica”. Quello è stato a suo dire un semplice “sfogo” dettato dal “peso della situazione”. Inoltre ha poi specificato di essersi sempre sottoposta a regolare tampone molecolare per poter lavorare. “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori ...

Advertising

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - PaoloCond : Strategia: non sapevate chi fosse Diana Del Bufalo, e ora lo sapete - BITCHYFit : Diana Del Bufalo torna a parlare dei vaccini, ma non chiede scusa * - alb_castello : RT @GianniCuperIoPD: Diana Del Bufalo si iscrive agli Australian Open. -