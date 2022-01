Covid, picco di contagi a Mistretta: 380 casi (Di martedì 4 gennaio 2022) picco di contagi di Covid a Mistretta (Messina), un paese dei Nebrodi, dove è stato individuato un cluster con oltre 380 casi su meno di 5 mila abitanti. Si tratta di un dato che il sindaco Sebastiano Sanzarello considera preoccupante tanto da avere disposto alcune misure tra cui la chiusura di circoli, la sospensione del mercato settimanale e l’obbligo di first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 gennaio 2022)didi(Messina), un paese dei Nebrodi, dove è stato individuato un cluster con oltre 380su meno di 5 mila abitanti. Si tratta di un dato che il sindaco Sebastiano Sanzarello considera preoccupante tanto da avere disposto alcune misure tra cui la chiusura di circoli, la sospensione del mercato settimanale e l’obbligo di first appeared on il Mattino di Sicilia.

