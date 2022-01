Covid, due gemelli di 27 giorni in terapia intensiva a Chieti. Due casi anche a Benevento (Di martedì 4 gennaio 2022) L’onda di Omicron non risparmia i piccolissimi. Due gemelli di appena 27 giorni, positivi al Covid-19 con sintomi respiratori, sono ricoverati da martedì mattina in isolamento nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Chieti. Entrambi hanno una difficoltà respiratoria iniziale: i neonatologi dell’unità operativa diretta dal professor Diego Gazzolo li stanno monitorando e assistendo. I neonati sono arrivati al “SS. Annunziata” poiché la mamma riscontrava una condizione di marcato malessere e, preoccupata, si è rivolta al Pronto soccorso, dove i bimbi sono stati presi in carico e sottoposti ai primi accertamenti, a partire dal test per il contagio da Covid-19, che ha dato esito positivo. La valutazione successiva è stata compiuta dai neonatologi, che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) L’onda di Omicron non risparmia i piccolissimi. Duedi appena 27, positivi al-19 con sintomi respiratori, sono ricoverati da martedì mattina in isolamento nellaneonatale dell’ospedale di. Entrambi hanno una difficoltà respiratoria iniziale: i neonatologi dell’unità operativa diretta dal professor Diego Gazzolo li stanno monitorando e assistendo. I neonati sono arrivati al “SS. Annunziata” poiché la mamma riscontrava una condizione di marcato malessere e, preoccupata, si è rivolta al Pronto soccorso, dove i bimbi sono stati presi in carico e sottoposti ai primi accertamenti, a partire dal test per il contagio da-19, che ha dato esito positivo. La valutazione successiva è stata compiuta dai neonatologi, che hanno ...

