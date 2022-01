(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo una decina di giorni alle prese con il-19,, modella, attrice, influencer e compagna di Paolo Ciavarro, ha potuto finalmente annunciare a tutti i suoi follower l’esito negativo dell’ultimo tampone. “Sono libera!”, ha scritto la quarantunenne in una serie di stories su Instagram aggiungendo: “Mi, tipo ubriaca, sono troppo felice” e stilando anche un elenco di buoni propositi da rispettare dopo il termine dell’isolamento. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni ora èma per Fedez iniziano i primi sintomi delha pubblicato anche uno scatto che ritrae il suo pancione, completato da questa didascalia: “Intanto siamo passati all’ottavo ...

Advertising

infoitcultura : Clizia Incorvaia negativa al Covid: “Mi sento euforica” - occhio_notizie : Clizia Incorvaia guarita dal Covid: ''Sono libera'' #cliziaincorvaia #covid - infoitcultura : Clizia Incorvaia: “Non ho più pace” | Brutte notizie per Lei: Ha passato il Capodanno così - infoitcultura : Clizia Incorvaia incinta e ancora positiva al Covid: come ha passato il capodanno - infoitcultura : Clizia Incorvaia è guarita dal Covid e riabbraccia Ciavarro: “Libera” -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

è finalmente guarita dal Covid e ha potuto riabbracciare Paolo Ciavarro. Argomenti trattatiè guarita dal Coronavirus: la gravidanza..., influencer e compagna di Paolo Ciavarro è stata positiva al Covid per ben 17 giorni . Questa mattina, 3 gennaio 2022, l'ex gieffina della quarta edizione del Grande Fratello Vip ...Clizia Incorvaia è guarita dal Covid. L'influencer, compagna di Paolo Ciavarro, era positiva da 17 giorni, ma ora sta bene ...Come testimoniano le sue parole scritte il 24 dicembre: “Oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta. Dopo una decina di giorni alle prese con il Covid-19, Clizia Incorvaia, modella, attrice, inf ...