Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Natalia Nepryaeva vola in testa dopo il Tour de Ski (Di martedì 4 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Nepryaeva Natalia RUS 843 2 ANDEON Ebba SWE 648 3 DIGGINS Jessie USA 622 4 WENG Heidi NOR 586 5 PARMAKOSKI Krista FIN 516 6 KARLSSON Frida SWE 483 7 NISKANEN Kerttu FIN 467 8 DAHLQVIST Maja SWE 464 9 LAMPIC Anamarija SLO 462 10 SORINA Tatiana RUS 44824 LAURENT Greta ITA 12630 GANZ Caterina ITA 12473 SCARDONI Lucia ITA 21 77 BROCARD Elisa ITA 16 90 PITTIN Cristina ITA 10 95 COMARELLA Anna ITA 6 98 DI CENTA Martina ITA 5 109 MONSORNO Nicole ITA 2 Classifica SPRINT DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 DAHLQVIST Maja SWE 457 2 LAMPIC Anamarija SLO 316 3 DIGGINS ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)GENERALEDELSCI DIRUS 843 2 ANDEON Ebba SWE 648 3 DIGGINS Jessie USA 622 4 WENG Heidi NOR 586 5 PARMAKOSKI Krista FIN 516 6 KARLSSON Frida SWE 483 7 NISKANEN Kerttu FIN 467 8 DAHLQVIST Maja SWE 464 9 LAMPIC Anamarija SLO 462 10 SORINA Tatiana RUS 44824 LAURENT Greta ITA 12630 GANZ Caterina ITA 12473 SCARDONI Lucia ITA 21 77 BROCARD Elisa ITA 16 90 PITTIN Cristina ITA 10 95 COMARELLA Anna ITA 6 98 DI CENTA Martina ITA 5 109 MONSORNO Nicole ITA 2SPRINT DELSCI DI1 DAHLQVIST Maja SWE 457 2 LAMPIC Anamarija SLO 316 3 DIGGINS ...

