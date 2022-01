Chi è il padre di Michele Riondino? (Di martedì 4 gennaio 2022) Ecco chi è e che lavoro fa il padre di Michele Riondino: attore italiano che dal 2012 è il protagonista della nuova fiction Il giovane Montalbano, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Contrariamente a quanto si pensa, il padre di Michele Riondino, l'interprete del Giovane Montalbano, è un un ex operaio Ilva e non David Riondino: il celebre cantautore, attore e regista di grande successo, molto apprezzato dal pubblico italiano. Come accennato in precedenza il padre di Riondino ha lavorato presso l'acciaieria Ilva ed è proprio questo che ha fatto sì che anche il figlio famoso sia particolarmente interessato alle tematiche ambientali e, in particolare, a quelle legate alla sua città: Taranto. Michele parla liberamente di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Ecco chi è e che lavoro fa ildi: attore italiano che dal 2012 è il protagonista della nuova fiction Il giovane Montalbano, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Contrariamente a quanto si pensa, ildi, l'interprete del Giovane Montalbano, è un un ex operaio Ilva e non David: il celebre cantautore, attore e regista di grande successo, molto apprezzato dal pubblico italiano. Come accennato in precedenza ildiha lavorato presso l'acciaieria Ilva ed è proprio questo che ha fatto sì che anche il figlio famoso sia particolarmente interessato alle tematiche ambientali e, in particolare, a quelle legate alla sua città: Taranto.parla liberamente di ...

Advertising

matteosalvinimi : Chi uccide il proprio figlio non può essere chiamato “padre”. Una preghiera per il povero angelo e per la mamma. - lapoelkann_ : Mi permetto di dire una cosa forte. Seguite l’esempio che ha lasciato Padre Claudio a Roma insieme ad altri sacerdo… - autoctoNO_it : RT @1969_gianluca: @afrodite1969 Giovanni scusa se ne approfitto ma, vista la tua vicinanza coi servizi segreti, potresti informarti su chi… - muntzer_thomas : RT @1969_gianluca: @afrodite1969 Giovanni scusa se ne approfitto ma, vista la tua vicinanza coi servizi segreti, potresti informarti su chi… - Sere10654130 : 7 anni. solo 7 anni, morire in un armadio per mano del padre, ritenuto non pericoloso da chi è chiamato a fare gius… -