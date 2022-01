Chelsea, anche la Juventus sulle tracce di Rudiger (Di martedì 4 gennaio 2022) Juventus sulle tracce di Antonio Rudiger. Questo quanto riportato dall’emittente britannica Sky Sports Uk, che inserisce anche i bianconeri tra i club interessato al centrale dei Blues, in scadenza di contratto a giugno. Oltre alla Juventus, anche big europee come Real Madrid, Manchester United, Psg e Bayern Monaco avrebberro puntato gli occhi sul tedesco, ma un rinnovo del contratto con il Chelsea non è da escludere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022)di Antonio. Questo quanto riportato dall’emittente britannica Sky Sports Uk, che inseriscei bianconeri tra i club interessato al centrale dei Blues, in scadenza di contratto a giugno. Oltre allabig europee come Real Madrid, Mster United, Psg e Bayern Monaco avrebberro puntato gli occhi sul tedesco, ma un rinnovo del contratto con ilnon è da escludere. SportFace.

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter non smette di pensare a #Digne, sapendo che c’è anche il #Chelsea. Previsti nuovi contatti per #Ginter - SkySport : #Lukaku: 'Lautaro al Chelsea? No, torno io all'Inter' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e al… - andrewguada : @MichaoRossit Colpaccio a gennaio in prestito, anche se tengo d’occhio il Chelsea.. come esterno dell’anno prossimo… - sportface2016 : #Chelsea, anche la #Juventus sulle tracce di #Rudiger - TheOrologio : @SantucciFulvio @albest79 @marifcinter E va beh, poi nella valutazione va considerato anche il potere del venditore… -