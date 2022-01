Calciomercato Sampdoria, si lavora ad uno scambio con il Parma (Di martedì 4 gennaio 2022) La Sampdoria spinge forte per Dennis Man. Il giocatore, già allenato da D’Aversa al Parma, ha messo a segno 2 reti in 10 partite in questa prima parte di stagione ed è in uscita dal club emiliano. Man, Parma, SampdoriaSecondo quanto riportato da Sky Sport, pur di arrivare all’esterno rumeno la dirigenza blucerchiata sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Nicola Murru, terzino classe ’94 che fino ad ora ha collezionato solamente 8 presenze in campionato. Uno scambio che permetterebbe alla Sampdoria di avere maggiori varianti tattiche in attacco e al Parma di aggiungere esperienza e velocità sulle corsie esterne. A complicare l’operazione però ci sarebbero l’alto ingaggio percepito dal terzino della Sampdoria e la forte concorrenza ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Laspinge forte per Dennis Man. Il giocatore, già allenato da D’Aversa al, ha messo a segno 2 reti in 10 partite in questa prima parte di stagione ed è in uscita dal club emiliano. Man,Secondo quanto riportato da Sky Sport, pur di arrivare all’esterno rumeno la dirigenza blucerchiata sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Nicola Murru, terzino classe ’94 che fino ad ora ha collezionato solamente 8 presenze in campionato. Unoche permetterebbe alladi avere maggiori varianti tattiche in attacco e aldi aggiungere esperienza e velocità sulle corsie esterne. A complicare l’operazione però ci sarebbero l’alto ingaggio percepito dal terzino dellae la forte concorrenza ...

