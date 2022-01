Calciomercato.com: Nel contratto di Tuanzebe c’è una «clausola Covid» (Di martedì 4 gennaio 2022) Una speciale clausola legata all’emergenza Covid nel contratto che legherà Axel Tuanzebe al Napoli per i prossimi mesi. È quanto rivela il noto portale Calciomercato.com. Il pagamento dello stipendio è previsto «fino a quando verrà giocato il campionato di Serie A». E quindi anche laddove lo stesso sforasse nel mese di giugno a causa di un nuovo blocco delle partite di calcio deciso dalle autorità sanitarie. La fumata bianca è vicinissima. L’ormai ex centrale difensivo dell’Aston Villa è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per sostenere le visite mediche. Spalletti vorrebbe averlo a disposizione già per la partita con la Samp. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Una specialelegata all’emergenzanelche legherà Axelal Napoli per i prossimi mesi. È quanto rivela il noto portale.com. Il pagamento dello stipendio è previsto «fino a quando verrà giocato il campionato di Serie A». E quindi anche laddove lo stesso sforasse nel mese di giugno a causa di un nuovo blocco delle partite di calcio deciso dalle autorità sanitarie. La fumata bianca è vicinissima. L’ormai ex centrale difensivo dell’Aston Villa è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per sostenere le visite mediche. Spalletti vorrebbe averlo a disposizione già per la partita con la Samp. L'articolo ilNapolista.

