Basket, Serie A 2021-2022: riposizionate 14a e 16a giornata. Grido di dolore della LBA su capienze e bilanci dei club (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono stati effettuati due riposizionamenti nel calendario della Serie A 2021-2022 in una riunione informale di Lega Basket Serie A che si è svolta quest'oggi. Questi riguardano, in particolare, la quattordicesima giornata, completamente rinviata da quel 2 gennaio in cui era prevista, e la sedicesima, prevista invece per il 16. In particolare, il 14° turno si giocherà proprio il 16 gennaio, andando così a far scalare, inevitabilmente, il 16°, che è anche il primo del girone di ritorno (asimmetrico rispetto all'andata). Questo si disputerà, invece, il 13 aprile. Basket, Serie A: rinviata l'intera 14ma giornata, non si gioca il 2 gennaio Inoltre, viene specificato che nelle prossime due settimane saranno inseriti in ...

