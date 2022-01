Bari, scheletro umano ritrovato sul lungomare. La procura apre un’indagine per omicidio colposo (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno scheletro umano, parzialmente interrato, è stato trovato domenica 2 gennaio da un cittadino a passeggio con il suo cane nell’alveo del canalone vicino a parco Perotti, sul lungomare a sud di Bari. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Bari Centro e del Servizio Investigazioni scientifiche del Reparto Operativo e i vigili del fuoco, che con il medico legale sono riusciti a recuperare e portare intatto lo scheletro al Policlinico del capoluogo pugliese. La procura di Bari ha aperto un’indagine, coordinata dal pm Michele Ruggiero, per omicidio colposo per stabilire quale sia stata la causa della morte e a chi appartengano i resti scheletrici. Gli accertamenti di antropologia forense ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno, parzialmente interrato, è stato trovato domenica 2 gennaio da un cittadino a passeggio con il suo cane nell’alveo del canalone vicino a parco Perotti, sula sud di. Sul posto sono arrivati i carabinieri della CompagniaCentro e del Servizio Investigazioni scientifiche del Reparto Operativo e i vigili del fuoco, che con il medico legale sono riusciti a recuperare e portare intatto loal Policlinico del capoluogo pugliese. Ladiha aperto, coordinata dal pm Michele Ruggiero, perper stabilire quale sia stata la causa della morte e a chi appartengano i resti scheletrici. Gli accertamenti di antropologia forense ...

