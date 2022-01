Barcellona, ansia dopo Ferran Torres: scoperto un altro positivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un altro contagiato dal Covid nel Barcellona, questa volta il virus colpisce ai ‘piani alti’: il club comunica la positività di Laporta La corsa del Covid non rallenta e si sta abbattendo con estrema velocità anche nel mondo del calcio. Oltre alla Serie A, in cui stanno spuntando sempre più giocatori contagiati, anche nella Liga Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Uncontagiato dal Covid nel, questa volta il virus colpisce ai ‘piani alti’: il club comunica la positività di Laporta La corsa del Covid non rallenta e si sta abbattendo con estrema velocità anche nel mondo del calcio. Oltre alla Serie A, in cui stanno spuntando sempre più giocatori contagiati, anche nella Liga Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

