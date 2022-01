ATP Cup 2022, Sinner-Berrettini convincono anche in doppio: è la coppia del futuro? (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia supera la Francia per 3-0 nel segno di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, continuando a sperare nella qualificazione alle semifinali dell’ATP Cup 2022. Adesso gli azzurri saranno spettatori della sfida tra Russia ed Australia, facendo il tifo per i russi, visto che un successo dei padroni di casa eliminerebbe l’Italia, rendendo inutile l’ultima sfida del girone contro Medvedev e compagni. Vincenzo Santopadre ha deciso di puntare tutto su Sinner e Berrettini, impegnati non solo nei loro due rispettivi singolari, ma anche nel doppio. E’ arrivato il successo contro il duo francese composto da Martin e Roger-Vasselin, il primo di sempre per questa nuova coppia azzurra, che potrebbe anche rappresentare una bella novità per il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia supera la Francia per 3-0 nel segno di Jannike Matteo, continuando a sperare nella qualificazione alle semifinali dell’ATP Cup. Adesso gli azzurri saranno spettatori della sfida tra Russia ed Australia, facendo il tifo per i russi, visto che un successo dei padroni di casa eliminerebbe l’Italia, rendendo inutile l’ultima sfida del girone contro Medvedev e compagni. Vincenzo Santopadre ha deciso di puntare tutto su, impegnati non solo nei loro due rispettivi singolari, manel. E’ arrivato il successo contro il duo francese composto da Martin e Roger-Vasselin, il primo di sempre per questa nuovaazzurra, che potrebberappresentare una bella novità per il ...

